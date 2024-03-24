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Deniz orta dalgalı olacak. tahmini dalga yüksekliği 1 ile 2 metre olarak tahmin edilirken, görüş mesafesi ise iyi olması ön görülüyor.

Denizlerimizde rüzgâr, kuzey ve doğu yönlerden 3 ile 5 kuvvetinde esecek.

“Hoş Geldin İkinci Bahar” etkinliği ile eğlenceli vakitler

“Hoş Geldin İkinci Bahar” etkinliği ile eğlenceli vakitler

Hava sıcaklığı, mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgâr, kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.

Bölgemizin bugün, alçak basınç sistemiyle serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor. Hava parçalı zamanla az bulutlu geçecek.

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