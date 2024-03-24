Bölgemizin bugün, alçak basınç sistemiyle serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor. Hava parçalı zamanla az bulutlu geçecek.
Hava sıcaklığı, mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgâr, kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.
Denizlerimizde hava parçalı zamanla az bulutlu geçecek.
Denizlerimizde rüzgâr, kuzey ve doğu yönlerden 3 ile 5 kuvvetinde esecek.
Deniz orta dalgalı olacak. tahmini dalga yüksekliği 1 ile 2 metre olarak tahmin edilirken, görüş mesafesi ise iyi olması ön görülüyor.