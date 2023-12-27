Bunlar da ilginizi çekebilir

Rüzgar genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

En yüksek hava sıcaklığının genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 19 - 22 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Hava genellikle açık az bulutlu, bazı günler parçalı bulutlu, bugün ise sabah saatleri yer yer sisli olacak.

Meteoroloji Dairesi, 26 Aralık- 1 Ocak tarihlerini kapsayan hava tahmin raporunu paylaştı. Bahse konu tarihler arasında ülkenin yüksek basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.