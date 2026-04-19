ABD’nin Chicago O’Hare Havalimanı’ndan New York LaGuardia Havalimanı’na giden United Airlines’a ait 2092 sefer sayılı uçakta (Boeing 737) korku dolu anlar yaşandı.

Uçuş sırasında kabinden ritmik bir “bip” sesi duyulması üzerine pilotlar, bunu “potansiyel bir bomba tehdidi” olarak değerlendirdi. Pilotlardan biri hava trafik kontrolüne “Burada bir sorunumuz var… Bunu potansiyel bir bomba olarak değerlendirmeye başlamamız gerekecek” diye bildirdi.

Uçak rotasını değiştirerek Pittsburgh Uluslararası Havalimanı’na acil iniş yaptı. İnişin ardından 159 yolcu ve 6 mürettebat olmak üzere toplam 165 kişi, acil çıkış kaydıraklarını (slide) kullanarak tahliye edildi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Allegheny County Polis Departmanı bomba imha ekipleri ve özel eğitimli K9 köpekleri devreye girdi. Uçak, yolcular ve bagajlarda yapılan detaylı aramalarda herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadı. Uçak “temiz” ilan edildi.

Bu olay, havacılıkta güvenlik protokollerinin ne kadar hızlı ve kararlı şekilde işlediğini gösterirken, yolcular için de unutulmaz bir deneyim oldu.