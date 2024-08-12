GÜNDEM KIBRIS-ÖZEL

Gündem Kıbrıs'ta ülkedeki hayat pahalılığı ile ilgili konuşan Bengihan, konuyla ilgili şunları kaydetti:

“Son açlık sınırı 26 bin 191’di. Sendikamızın yapmış olduğu çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 224,37, aylık 6.731,11, yetişkin bir erkek için günlük 234,45, aylık 7.033,50 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 248,37, aylık 7.451,10 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 165,83 TL, aylık 4.974,90 TL’dir. Bir aile her gün 873 Türk Lirası ister sadece evine zorunlu gıdaları almak için. İstatistik Kurumu verilerine göre Temmuz ayı hayat pahalılığının 3.51 olduğunu kaydeden Bengihan, bu rakamın hayatın pratiği ile aynı olmadığını kaydetti, bunun da denetimsizlikten kaynaklandığını söyledi.

“Eylül ayında maaşlara tahmini yüzde 20 hayat pahalılığı yansıtılacak”

“Son 3 ayda 14.67 hayat pahalılığı çıktı” diyen Bengihan, “Ağustos’da çıkacak olan rakamla bunun yüzde 20’ye ulaşacağını düşünürsek Eylül maaşlarına yüzde 20 hayat pahalılığı yansıtılacak” ifadelerini kullandı.

“Yoksulluk sınırı 80 bin TL”

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, yoksulluk sınırının ise 80 Bin TL olduğunu kaydetti, “Bunun içerisinde, giyim, sağlık, restoran giderleri, elektrik, su, gaz, kira bedelleri yani her şey bulunuyor” diye konuştu.