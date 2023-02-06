Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Oytun Çakır olayla ilgili bulguları aktardı.

Çakır 3 Şubat 2023 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Lefkoşa - Girne Anayolu üzerinde, zanlı N.B'nin yönetimindeki PT 950 plakalı salon araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada Yakın Doğu Üniversitesi dengine geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak beton sete çarpıp takla attığını mahkemeye aktardı.

Polis kaza sonucu ağır şekilde yaralanan araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Zülfi Türkyılmaz’ın kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde geçirmiş olduğu operasyon sonrası yoğum bakım ünitesinde bekletildiğini ve hayati tehlikesinin halen devam ettiğini söyledi.

Polis araç sürücüsü N.B'nin yapılan tedavisinin ardından taburcu olup tutuklandığını ve soruşturmanın halen devam ettiğini belirtti. Polis soruşturmanın salimen yürütülmesi ve ağır yaralanan şahsın hayati tehlikesinin devam etmesi üzerine zanlının 4 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının soruşturma maksatlı 4 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

