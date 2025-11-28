Kale Inner Wheel Kulübü’nden verilen bilgiye göre, öğretmenlerin, öğrencilerin ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddete dikkat çekildi.

Etkinlikte, Kale Inner Wheel Kulübü Başkanı Derya Alp, HTL Müdürü Meltem Adalı ve öğretmen Feray Asal konuşma yaptı.

Açılış konuşmasını yapan öğretmen Feray Asal, kadına yönelik şiddetin her türüne karşı ortak duruşu vurgulayarak, “Susma kadın. Sesin yankılansın dağlarda. Yalnız değilsin, milyonlar var yanında” sözleriyle katılımcılara seslendi.

HTL Müdürü Meltem Adalı ise, 25 Kasım’ın tarihsel önemini hatırlatarak, 1960’ta Dominik Cumhuriyeti’nde diktatörlüğe karşı direndikleri için öldürülen Mirabel Kardeşlerin anısına bugünün BM tarafından 1999 yılında “Kadına ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” ilan edildiğini belirtti.

Adalı, “Kadınların ve kız çocuklarının hayatın her alanında güvende olması bir ayrıcalık değil, bir insanlık hakkıdır” dedi.

Etkinlik sonunda Adalı, katkılarından dolayı Kale Inner Wheel Kulübü’ne teşekkür etti.