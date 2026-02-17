Bakanlık önünde basın açıklaması yapan Birlik Başkanı Adil Onalt, 15-20 gün önce ülkede arpanın tükendiğini, küçükbaş hayvanlarda ölümler ve düşüklerin başladığını söyledi.

“Ayda 12 Bin Ton Arpaya İhtiyaç Var”

Onalt, aylık arpa ihtiyacının 12 bin ton olduğunu, bu kadar büyük bir ihtiyaç ortadayken aylardır ihaleye çıkılmadığını savundu. Toprak Ürünleri Kurumu’nun 4 bin 800 ton arpanın günler içinde ülkeye geleceği yönündeki açıklamasına da değinen Onalt, bu miktarın yetersiz olduğunu ifade etti.

Arpa temininde sorun yaşanması halinde Güney Kıbrıs’tan ya da özel şirketler aracılığıyla yurt dışından ithalat izni verilmesini talep eden Onalt, 4 bin 800 ton dışında başka arpa getirilip getirilmeyeceği konusunda bilgi sahibi olmadıklarını söyledi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş’u da eleştiren Onalt, hayvancının sorunlarına çözüm bulunamadığını ileri sürdü.

Asaf Projesinde 260 Hayvan Öldü İddiası

İspanya’dan süt kalitesi ve et verimi yüksek olduğu gerekçesiyle getirilen Asaf ırkı koyun projesine de değinen Onalt, ithalat ve karantina sürecinde 260 hayvanın öldüğünü, bu nedenle Hayvancılık Kooperatifi’nin 24 milyon TL zarar ettiğini iddia etti.

Küçükbaş hayvan başına verilen desteğin bin 800 TL’den 2 bin 500 TL’ye çıkarıldığını ancak girdi maliyetlerinin yüzde 200 arttığını belirten Onalt, 1 yaşını doldurmayan Asaf kuzularının destek kapsamına alınmadığını söyledi.

Asaf koyun almak için 51 genç üreticinin borçlandığını, hayvanlardan henüz süt alınamadığını ve kredi taksitlerinin yaklaştığını kaydeden Onalt, Bakanlığın yaşanacak kayıpların destekle telafi edileceği yönünde söz verdiğini ancak hayvanların destek dışında bırakıldığını savundu.

“Küçük Üreticinin Sütü Alınmıyor” İddiası

Onalt, küçük üreticilerin 300-500 litre sütünü teslim edemediğini, buna karşın büyük üreticilerin 18-20 tonluk sütlerinin alındığını öne sürdü.

Birlik Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Çeterisi ise Asaf ithalatında karantina süresinin 40 gün uzatılmasıyla 127 bin Euro ek maliyet oluştuğunu, ölen 260 hayvan için 7 milyon 450 bin TL’nin Kooperatife ödetildiğini iddia etti. Ayrıca Devlet Üretme Çiftliği’ne 4 milyon 200 bin TL balya borcu bulunduğunu söyledi.

Derviş Sanlıer ise Asaf projesinin iki etaptan oluştuğunu, ilk etabın başarıyla tamamlandığını ancak ikinci etabın bazı nedenlerle istenilen şekilde sonuçlanmadığını ifade etti.