KKTC Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nın desteğiyle Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) ile Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) arasında imzalanan işbirliği protokolünün meyve vermesi için çalışmalar hızlı bir şekilde başladı.

KITSAB Başkanı Orhan Tolun, bu yıl ikincisi gerçekleşen Turizm Kongresi’nde TÜRSAB ile imza koydukları protokolün 4 ana tema üzerine şekillendiğini açıkladı.

KKTC Başbakan Yardımcısı,Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun desteğiyle yapılan çalışmaların temel hedefinde acenteler aracılığıyla küçük otellerin kış sezonunda canlı tutulması hedefleniyor.

Protokolün esas hedefinde 5 yıldızlı casinolu otellerin dışında kalan küçük ve butik otellere gelecek Türk turist sayısını artırmak olduğuna değinen Tolun, özellikle turizmde ‘düşük sezon’ diye adlandırılan kış döneminde bu tip küçük otelleri canlandırmayı hedeflediklerini kaydetti. Bu çerçevede protokolün 4 ana tema üzerine şekillendiği bilgisini veren Başkan Tolun, “Gastronomi, inanç, kültür turizmleri ve yürüyüş yolları üzerine bir çalışma yaptık. TÜRSAB’ın desteğiyle Türkiye’den kış döneminde getireceğimiz grupların küçük ve butik otellerde konaklaması ve bu 4 tema üzerinde şekillendirilen programlarla turistlerin ada içerisinde gezip harcama yapmalarını hedefliyoruz. Böylelikle hem küçük otellerimiz, hem esnafımız kazanacak, hem de ülkemizin özelliklerini ve güzelliklerini Türkiyeli turistlere gösterme olanağına sahip olacağız” dedi.

Tur operatörleri davet edilecek

KITSAB Başkanı Tolun, Turizm Bakanlığı ve Bakan Fikri Ataoğlu’nun bu projeye destek vermesinin önemli olduğunu ifade ederek, yol haritası hakkında bilgi verdi. Türk turist kafilelerini Kuzey Kıbrıs’a getirmek için öncelikle mayıs ayında TÜRSAB üyesi tur operatörlerini KKTC’ye davet etmeyi planladıklarını belirterek, 4 tema üzerinde hazırlamış olacakları programları tur operatörlerinin bilgisine getireceklerini ve onların da bu paket programları Türkiye’de pazarlamasını sağlayacaklarını dile getirdi.

Teşvik beklentisi

Paket turlar hazırlanacağını anlatan Orhan Tolun, sözlerine şöyle devam etti: “Bu çalışma oldukça önemli. Biz küçük otellerimizin kış döneminde iş yapabilmesini hedefliyoruz. Bu çerçevede hükümetin de bu hazırlanacak paketlerin teşviklendirilmesi konusunda elini taşın altına koymasını bekliyoruz. Bu konudaki çalışmalarımız da devam ediyor” dedi.

Deniz ve hava ulaşımı için çalışma

Öte yandan KITSAB ve TÜRSAB arasında imzalanan protokol çerçevesinde Türkiye ile KKTC arasındaki ulaşımın daha aktif ve çeşitli olabilmesi için de çalışma komiteleri kuruldu. Komitelerin çalışma alanları ile ilgili de bilgi veren Başkan Tolun, komitelerden birinin deniz ulaşımının gelişmesi için neler yapılabileceği konusunda çalışma yapacağını, diğer komitenin de havayollarının daha fazla nasıl sefer yapabilmesine olanak sağlanabileceğine yönelik çalışacağını söyledi. Tolun, özellikle ek uçak seferleri konusuna eğileceklerini ifade ederek, ulaşımın sağlıklı bir şekilde sağlanması ile çok daha fazla turistin ülkeye getirilebileceğinin altını çizdi.