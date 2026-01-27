Tabipler Birliği önünde düzenlenen eyleme, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, CTP milletvekilleri Filiz Besim, Ceyhun Birinci ile Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers da katıldı.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Başkanı Özlem Gürkut, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem ve her iki sendikanın yöneticilerinin de yer aldığı eylemde, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Tabipler Odası ve Diş Tabipleri Odası’nın bayrakları indirilerek yerlerine 3 siyah bayrak çekildi.

Yasa tasarısının bilimsel ilkeler, liyakat ve halk sağlığı için açık tehdit olduğunu savunan hekim örgütleri, “bu yanlıştan” dönülmesi çağrısı yaparken, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanlığı ile tüm ilişkilerini askıya aldığını duyurdu.

-Dalkan

Eylemde ilk sözü alan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Ceyhun Dalkan, tasarıda öngörüldüğü şekliyle uzmanlık eğitimi verilmesinin yalnızca hekimlik mesleğini değersizleştirmekle kalmayacağını, doğrudan halk sağlığını riske atan, telafisi mümkün olmayan sonuçlara doğuracağını savundu.

Dalkan, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) onaylı olmasına rağmen tıpta uzmanlık eğitimlerinin etkin biçimde denetlenmediğini savunarak, bu alanda uzmanlık kurulu kurulmasını zorunlu gördüklerini, doğru yasal zemine ulaşmak için günler, saatler süren toplantılarda emek verdiklerini söyledi.

Dalkan, tüm eksiklerine rağmen onay verdikleri tasarının geçirilmesi için siyasi irade gösterilemediğini, komiteye geri çekilen tasarının sürecin sınavsız, denetimsiz ve kuralsız uzmanlık eğitiminin önünü açacak hale getirildiğini iddia etti.

“Uzmanlık eğitimi bir ayrıcalık değil; emek, liyakat ve bilimsel yeterlilik gerektiren bir süreçtir. Sınavsız ve denetimsiz, yanlış ve eksik başlayan bir sürecin tamam olması da mümkün değildir” diyen Ceyhun Dalkan, son dakika yapılan ve yabancı uyruklu hekimlerden ücret alınmasını öngören düzenlemenin uzmanlık eğitiminin bilimsel ve kamusal bir sorumluluk değil; ticari bir faaliyet ve gelir kapısı olarak görüldüğünün "açık itirafı" olduğunu söyledi.

Dalkan, “Bu hekimlerin geçici üyeliklerini onaylamayacağız” dedi.

“Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak; asistan kabulünden, kabul şartlarına, eğitim sürecine, değerlendirme ve bitirme aşamasına kadar etkin, bağımsız ve bağlayıcı yetkilere sahip bir Tıp ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Kurulu kurulmadan verilecek hiçbir uzmanlığı tanımayacağız” diyen Dalkan, doğacak tüm sonuçların sorumluluğunun siyasi iradeye ait olacağını da ifade etti.

Sağlık Bakanlığı’nı “aylar süren çalışmaları, harcanan emeği, bilimsel ilkeleri ve halk sağlığını hiçe saymak; kendi siyasal ve ekonomik çıkarları doğrultusunda düzenleme yaparak konuyu saptırıp, şeffaflıkla değil, ayrıntıları yanlış ve eksik paylaşarak algıyı yönetmekle" suçlayan Dalkan, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’i istifaya çağırdı.

Dalkan, Sağlık Bakanlığı ile tüm ilişkileri askıya aldıklarını da açıkladı.

Başta sağlıkçı olmak üzere tüm vekilleri tasarı için “hayır” oyu kullanmaya davet eden Dalkan, bugün göğe çektikleri siyah bayrağın süreci normalleştirmediklerinin, sessiz kalmayacaklarının ve güçlü bir vicdani ve mesleki itirazın sembolü olduğunu da ifade etti.

Dalkan, “Siyah bayrak bir yas ilanı değil; halk sağlığına yönelik ciddi bir risk karşısında yükseltilen açık ve kararlı bir mücadelenin işaretidir” dedi.

-Gürkut

TIP-İŞ Başkanı Özlem Gürkut, meslek örgütleri olarak ülke tıp alanındaki eğitimin nasıl olup olmayacağıyla ilgili çekince ve önerileri ortaya koyduklarını ancak hiçbir zaman karar verici mercilerde bulunmadıklarını söyledi.

Ülkede peşi sıra, aralıksız yeni fakülteler açıldığını söyleyen Gürkut, hem diş hekimliğinde hem de tıpta hastanesi olmayan fakültelerden mezun verilmeye çalışıldığını kaydetti.

Uzman hekimlerin nasıl yetiştirilmesi gerektiğiyle ilgili kriterlerin belli olduğunu, tıp fakültelerinin kâr elde edilecek yatırım alanları olmadığını dile getiren Gürkut, itiraz ve kaygıları dile getirmelerine rağmen 2016’dan itibaren YÖDAK tarafından tıpta uzmanlık yetkileri dağıtıldığını söyledi.

Gürkut, karar verici konuma hekimlerin geçebilmesi, şartlar el vermeden eğitimlerin sürdürülmemesi için bir yasa altında tıpta uzmanlığı düzenleme ihtiyacı doğduğunu, Meclis alt komitesinden oy birliğiyle geçirilen tasarının “bir telefonla, belirli bir çıkar çevresinin baskısıyla” komiteye çekildiğini savundu.

Gürkut, “Tasarıda, merkezi sınav maddesi gevşetilmeye çalışıldı, belli odakların baskı ve talepleriyle belli şeyler değiştirildi ve bizim ortaklaşa kabul ettiğimiz tasarının uzağına düşüldü” dedi.

Özlem Gürkut, “Bu yanlışın düzeltilmesini talep ediyoruz. Bu yanlış sadece mesleğimizi bitirecek bir adım olmayacak, halkın sağlığını da tehdit edecek bir gelişme olacak” dedi.