Polisin açıklaması şöyle:

"25.02.2024 tarihinde saat 12.30 sıralarında, Girne - Lefkoşa Anayolunun 4-5 km'leri arasında, üzerinde, Selin BALTA (K-25), yönetimindeki KH 308 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, Boğazköy'de gidişine göre sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solunda bulunan çelik bariyerlere çarpıp kontrolsüzce yol içerisinde savrulduktan sonra tekrar bariyerlere çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Yürütülen soruşturma neticesinde yapılan evrak kontrolünde sürücünün dikkatsiz sürüşğn yanı sıra, KKTC'den sürüş ehliyetsiz, muayenesiz ve seyrüsefer ruhsatsız araç kullandığı tespit edilerek aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir"