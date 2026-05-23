Her Daim Doğa Dostları grubu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre etkinlikte şehrin asırlık surlarının gölgesinde yürüyüş ve gözlem yapıldı.

Açıklamada yürüyüşün amacının Mağusa'nın sahip olduğu eşsiz kültürel mirası bir açık hava müzesi disipliniyle deneyimlemek ve bu değerlerin korunması gerektiğine dair güçlü bir toplumsal bilinç oluşturmak olduğu belirtildi.

Doğayı korumanın sadece ağaç dikmekten ibaret olmadığı belirtilen açıklamada, doğanın bağrında yükselen tarihi dokuya sahip çıkmanın önemine de işaret edildi.