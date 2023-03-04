GÜNDEM KIBRIS- ÖZEL HABER

Gündem Kıbrıs'a ulaşan bazı vatandaşlar, yaşanan olay karşısında isyan ederken, her yıl aynı sorunla karşılaşıldığını, havuzdaki gaz probleminin bir türlü çözülemediğini belirttiler.

'Çocuklara, gençlere verilen değer bu mu?' diye soran aileler, 'çocuklarımız antrenman yapmak için havuza gidiyor. Su buz gibi. Hiçbir şey yapamadan geri dönmek zorunda kalıyorlar. Bu çocukların bir çoğu yüzme alanında ülkemizi başarıyla temsil eden çocuklar. Peki sizler bu çocukların geleceği için ne yapıyorsunuz?' diye sordular.

Öte yandan havuzda her kış aynı sorunun yaşandığını ifade eden vatandaşlar, "yüzme sporuna gönül veren çocukların aileleri" isimli bir grup oluştararak, Pazartesi 16.30'da Atatürk Yüzme Havuzunda olacaklarını ve eylem yapacaklarını ifade ettiler.