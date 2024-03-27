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Lefkoşa’da dün saat 01.00 sıralarında bir kumarhane içerisinde, Y.B.(E-49)’nin, bir müşteri tarafından oyun makinesi üzerinde bırakılan cep telefonunu alıp çaldığı tespit edildi. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.

Girne’de dün meydana gelen olayda, İ.H.C’nin (E-39) banka hesabına yanlışlıkla yatırılan 42 bin Sterlin parayı, kendisine ait olmadığını bildiği halde hesabından çekip tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi.

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