Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis çavuşu Öjen Açıkada olguları aktardı.

Polis, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir bankanın Küçük Kaymaklı Şubesinde görev yapan bankacıların ilgili bankada hesabı bulunan Resa Budak’ın vadesiz hesabına “Muhaceret Yasasına Aykırı Hareket, Görevi Kötüye Kullanmak ve İnsan Kaçakçılığı” suçları ile ilgili olarak KKTC Başsavcılık tarafından tedbir konulup 14 Kasım 2025 tarihinde yürürlüğe girmesinden sonra, 19 Kasım 2025 ile 2 Aralık 2025 tarihleri arasında Resa Budak’ın kredi kartı ödemesi, pos alışveriş işlemleri, fatura ödemesi ve kredi taksit ödeme işlemlerini yapmasına olanak sağlayıp toplamda 103 bin 442.81 TL paranın tedbirli hesaptan çıkışına izin ve onay verip suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi yasasına aykırı hareket ettiklerini söyledi.

Polis, zanlılar hakkında başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirtti. Polis memuru, C.İ’nin şube müdürü, M.K’nin operasyon yetkilisi, K.C.D’nin müşteri temsilcisi ve Ş.K’nin operasyon asistanı olarak görev yaptığını kaydetti.

Polis memuru Açıkada, zanlılar aleyhine Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası altında mal varlıklarına tedbir konulmasına aykırı hareket ettiklerini belirterek, 6 yıla kadar hapis cezası veya 50 bin Euro muadili Türk Lirasına kadar para cezasını öngören ağır cezalık bir suçtan dolayı dava okunduğunu kaydetti. Polis, bu olgular ışığında zanlıların uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına hem zanlıların hem bir kefilin bir milyon TL tutarında kefalet senedi imzalamasına emir verdi.