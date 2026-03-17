-ÖZEL HABER-

Ramazan Bayramı tatilinin yaklaşmasıyla birlikte Ercan Devlet Havalimanı’nda yoğun bir uçuş trafiği yaşanması bekleniyor. Gündem Kıbrıs muhabirinin derlediği verilere göre, bayram dönemini kapsayan uçuş programına göre Ercan Devlet Havalimanı toplam 467 sefere ev sahipliği yapacak. Hem geliş hem de gidiş uçuşlarında yaşanacak artış nedeniyle havalimanında hareketli günler yaşanması bekleniyor.

Bayram tatilini fırsat bilen birçok kişinin seyahat planı yapması, KKTC’den Türkiye’ye gidecek yolcular ile Türkiye’den adaya gelecek ziyaretçilerin sayısında artışa neden olacak. Bu durumun özellikle bayram öncesi ve bayramın ilk günlerinde havalimanındaki yolcu trafiğini önemli ölçüde artırması bekleniyor.

En yoğun hat İstanbul Sabiha Gökçen

Gündem Kıbrıs muhabirinin derlediği uçuş verilerine göre, bayram döneminde Ercan’dan en fazla sefer İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı hattına gerçekleştirilecek. Bu hat, hem iş hem de aktarma uçuşları açısından en yoğun bağlantılardan biri olmaya devam ediyor.

Sabiha Gökçen hattını sırasıyla İstanbul Havalimanı, Ankara Esenboğa, Çukurova ve İzmir Adnan Menderes havalimanlarına yapılacak seferler takip ediyor. Türkiye’nin farklı şehirlerine yapılacak bu uçuşlarla birlikte Ercan Devlet Havalimanı’nda bayram süresince yoğun bir hava trafiği oluşacak.

En fazla uçuşu Pegasus gerçekleştirecek

Derlenen verilere göre bayram döneminde en fazla uçuşu gerçekleştirecek havayolu şirketi Pegasus Airlines olacak. Pegasus’u AJet ve Türk Hava Yolları (THY) takip ederken, uçuş programında ayrıca SunExpress ve Freebird havayollarının da seferleri bulunuyor.

En yoğun gün Pazar

Bayram döneminde Ercan Devlet Havalimanı’nda en yoğun gün 22 Mart Pazar olacak. Bu tarihte toplam 149 sefer gerçekleştirilecek. Pazar gününü 21 Mart Cumartesi takip edecek. Cumartesi günü Ercan’da toplam 121 sefer planlanıyor.

Hafta sonu yoğunluğunun ardından 20 Mart Cuma günü ise 111 sefer ile listenin üçüncü sırasında yer alıyor.

Bayram yoğunluğunun başlangıcını oluşturan 19 Mart Perşembe günü ise 86 sefer ile diğer günlere göre daha düşük ancak yine de hareketli bir uçuş trafiğine sahne olacak.

Buna göre Ercan Devlet Havalimanı’nda uçuş yoğunluğu 22 Mart Pazar, 21 Mart Cumartesi, 20 Mart Cuma ve 19 Mart Perşembe şeklinde sıralanıyor.

Yolculara erken havalimanına gelme uyarısı

Yetkililer, bayram döneminde yaşanacak yoğunluk nedeniyle yolcuların uçuş saatlerinden en az iki saat önce havalimanında bulunmalarını öneriyor. Check-in işlemleri, güvenlik kontrolleri ve pasaport işlemlerinin yoğunluk nedeniyle daha uzun sürebileceği belirtilirken, yolcuların seyahat planlarını buna göre yapmaları tavsiye ediliyor.