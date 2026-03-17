Eski Başmüzakereci ve Tarım Eski Bakanı Raşit Pertev, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan programda Bahar Sancar’ın sorularını yanıtladı. Pertev, Orta Doğu’da yaşanan İsrail-İran gerilimi ve bunun Kıbrıs üzerindeki olası etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pertev, bazı kesimlerin “bize bir şey olmaz” şeklindeki rahat yaklaşımının doğru olmadığını belirterek, bir ülkenin güvenli olup olmadığını anlamanın göstergelerinden birinin büyükelçiliklerin aldığı kararlar olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği’nin elzem olmayan personelini yurt dışına çıkardığını hatırlatan Pertev, bunun Kıbrıs’ın artık tamamen güvenli bir yer olarak görülmediğinin önemli bir işareti olduğunu dile getirdi.

Raşit Pertev: Kıbrıs’taki üsler tehlikeyi çeken mıknatıs oldu

Savaşın kısa sürede sona ermesi halinde Kıbrıs’ın daha rahat bir süreç yaşayabileceğini ifade eden Pertev, çatışmaların uzaması durumunda adanın bu gelişmelerin ortasında kalabileceği uyarısında bulundu. Bunun temel nedenlerinden birinin adadaki askeri üsler olduğunu söyleyen Pertev, özellikle İngiliz Egemen Üs Bölgelerinin bugün bölgedeki çatışmalar açısından dikkat çeken noktalar haline geldiğini belirtti.

İngiliz üslerinin 1950’li yılların sonunda kurulduğunu ve Birleşik Krallık’ın Kıbrıs’tan çekilirken bazı bölgeleri elinde tuttuğunu hatırlatan Pertev, geçmişte bu üslerin ada için ciddi bir sorun olarak görülmediğini ancak günümüzde gelişen askeri teknoloji nedeniyle durumun değiştiğini söyledi. Pertev, üslerin artık bölgedeki tüm tehlikeleri üzerine çeken bir “mıknatıs” gibi olduğunu ifade etti.

Pertev’den uyarı: Ada doğrudan hedef olabilir

Üslerde sadece İngiliz güçlerinin değil, aynı zamanda Fransız ve Amerikan unsurlarının da bulunduğunu belirten Pertev, adanın silahsızlandırılmasının konuşulduğu bir ortamda bu tür askeri yapılanmaların ciddi bir risk oluşturduğunu dile getirdi. Bu tehlikenin küçümsenmemesi gerektiğini vurgulayan Pertev, olası bir savaş senaryosunda Kıbrıs’ın doğrudan hedef menzili içinde olabileceği uyarısında bulundu.

Pertev: Kıbrıs Doğu Akdeniz’in “Malta’sı” haline getiriliyor

Eski Başmüzakereci ve Tarım eski Bakanı Raşit Pertev, Güney Kıbrıs liderliğinin izlediği politikalara da dikkat çekti.

Pertev, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis yönetiminin Kıbrıs’ın artan stratejik önemini siyasi bir avantaj haline getirmeye çalıştığını savundu. Rum liderliğinin bu stratejiyi kullanarak silahlanmaya yöneldiğini ve yabancı devletlerle daha yakın ilişkiler kurmaya çalıştığını ifade eden Pertev, bunun adadaki dengeleri değiştirdiğini söyledi.

Kıbrıs’ın jeostratejik öneminin artmasıyla birlikte Kıbrıs sorununun ve Türk ordusunun varlığının uluslararası gündemde ikinci plana itilebileceğini dile getiren Pertev, bu süreçte yeni bir jeopolitik dinamiğin ortaya çıktığını kaydetti.

Pertev, Güney Kıbrıs yönetiminin bu politikayla kendi tarafı için avantaj elde etmeye çalıştığını ancak bunun adayı Doğu Akdeniz’de askeri ve siyasi gerilimlerin merkezlerinden biri haline getirebileceğini belirtti. Bu durumun hem Kıbrıslı Türkler hem de Rumlar için tehlikeli sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Raşit Pertev: Güney Kıbrıs bilinçli bir oyun oynuyor

Pertev, Güney Kıbrıs’ın izlediği politikaların adayı daha büyük risklerle karşı karşıya bırakabileceğini söyledi.

Pertev, Güney Kıbrıs’ın Batı ile yakınlaşan bir strateji izlediğini ve bu yaklaşımın adayı bölgesel güçlerin askeri faaliyetlerine daha açık hale getirdiğini savundu. Bölgeye gelen askeri gemiler ve yapılan anlaşmaların adayı potansiyel bir hedef haline getirebileceğini ifade eden Pertev, Rum liderliğinin bir yandan tarafsızlık mesajı verirken diğer yandan Batılı güçlere alan açtığını belirtti.

Bu durumun bilinçli bir stratejinin parçası olabileceğini dile getiren Pertev, Rum tarafının uluslararası alanda güçlü bir siyasi oyun kurabildiğini söyledi. Kıbrıs Türk tarafının ise çoğu zaman gelişmeleri geriden takip ettiğini ve yeterli stratejik hamleler geliştiremediğini savundu.

Pertev: “Hiçbir şey olmayacak” demek büyük sorumsuzluk

Pertev, son dönemde yapılan bazı siyasi açıklamaların kendisinde hayal kırıklığı yarattığını belirterek, siyasetçilerin yaşanan gelişmeler karşısında daha dikkatli ve stratejik bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini ifade etti. “Hiçbir şey olmayacak” söyleminin sorumsuzluk olduğunu dile getiren Pertev, bölgedeki risklerin ciddiyetle değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.