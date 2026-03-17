18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, söz konusu vatan olduğunda Türk milletinin birlik olup topyekûn şahlandığını ve “yenilmez” denilen güçlerin Çanakkale’de yenildiğini kaydetti.

“Çanakkale geçilmez” ruhunun Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine de ilham verdiğini vurgulayan Ertuğruloğlu, “Bizler için Çanakkale ve 20 Temmuz ruhu, vatanımıza ve hürriyetimize olan sarsılmaz bağlılığımızın ve mücadelemizin temel dayanağıdır” ifadelerini kullandı.

Ertuğruloğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatan uğruna hayatını kaybeden aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andı.