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Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Olayda ilk belirlemelere göre 21 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

NDTV'nin haberine göre, Yeni Delhi'de yaklaşık 40 kişinin konakladığı 5 katlı otelin bodrum katındaki restoranda yerel saatle 08.50 sularında yangın çıktı.

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