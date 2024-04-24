Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru, 29 Mayıs 2023 tarihinde Girne’de faaliyet gösteren Telefon Hastanesi isimli işletmede çalışmakta olan zanlı İlyas Burak Ay’ın, G.M isimli şahıs tarafından konu işletmeye tamir edilmek maksadıyla bırakılan 1 adet Gümüş renk HP marka dizüstü bilgisayar ve 1 adet Siyah renk I Phone 13 Pro Max marka cep telefonunu sirkat ettiğini mahkeme aktardı.

Polis alınan şikayet ve yapılan soruşturma üzerine bahse konu telefonun Girne’de faaliyet gösteren Çağrı teknoloji isimli telefoncuda bulunduğunu ve satan kişinin sanık İlyas Burak Ay olduğunun tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis telefonun emare olarak alındığını ancak şikayetçinin belirtmiş olduğu HP marka dizüstü bilgisayarın yapılan tüm aramalara rağmen henüz bulunamadığını belirtti.

Polis zanlının tespit edilmesinin ardından telefon ile arandığını ancak arayanın polis olduğunu öğrendiğinde telefonunu kapatıp bir daha ulaşılamadığını ve zanlı aleyhinde derdest emri temin edildiğini söyledi.

Polis zanlının 20 Nisan 2024 tarihinde Lefke'de tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.