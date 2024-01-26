Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 24-25.01.2024 tarihleri arasında, Lefkoşa’da park halinde bulunan bir araç içerisinde muhafaza edilmekte olan 50 stg nakit para, 2 paket sigara, Airpod kulaklık ve çakmak çalınmıştır. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen S.K.(E-20) tespit edilerek tutuklandı. Bahse konu şahsın üzerinde polis tarafından yapılan aramada ise, yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı. Soruşturma devam etmektedir.

