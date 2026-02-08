Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Biran Yıldır olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 8 Şubat 2026 tarihinde, saat 01:00 raddelerinde Serhatköy’de 175 miligram alkollü içki tesiri altında bulunduğu bir sırada sorun yaşadığı şahsı savunduğu gerekçesi ile aralarında tartışma yaşadığı yine yeğeni E.M.’ye ait olup ikametgahının yan tarafında bulunan kaporta ve tamir atölyesine girerek, yanıcı madde döküp ateşe vermek suretiyle kundakladığını söyledi.

Polis, zanlının akabinde iş yeri yanında yeğenine ait park halinde bulunan Isuzu marka van aracın sol kapı camına kasten ve kanunsuz olarak sağ eli ile yumruk vurup kırmak suretiyle hasara uğrattığını kaydetti. Polis memuru, zanlının aynı gün tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, çıkan yangın neticesinde tamir amaçlı atölyede bulunan muhtelif markalarda 8 adet odun kesme motoru, 1 adet çapa makinesi, 3 adet zampara makinesi, 5 adet spiral, 1 adet televizyon, elektrik tesisatı ile bina içinde ve dışında bulunan hurda malzemelerin zarar gördüğünü açıkladı. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntülerini olduğunu belirterek, zanlının ilk etapta 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Meltem Dündar, zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.