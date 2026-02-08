Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Emre Kaptan olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, 7 Şubat 2026 tarihinde saat 22:35 raddelerinde Ercan Havalimanı'nda Kale 12 diye bilinen X-ray cihazında İstanbul’da sakin zanlının KKTC’den çıkış yapmak istediği esnada tasarrufundaki siyah renk sırt çantası içerisinde bir adet 9 mm çapında canlı fişenk bulunarak emare olarak zapt edilerek zanlının suç üstü tutuklandığını söyledi. Polis, yapılan sorguda zanlının konu fişeği 6 Şubat 2026 tarihinde KKTC’ye gelirken beraberinde getirerek izinsiz ithal ettiğinin tespit edildiğini kaydetti. Polis memuru, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını dile getirdi. Emarenin balistik incelemeye gönderileceğini kaydeden polis, 2 gün ek süre talep etti.

Mahkemede konuşan zanlı ise, “İnşaat mühendisiyim, Türkiye’de silah taşıma ruhsatım var. Fişenk ona ait, buraya gelirken çantamda unutmuşum. Geri dönüyordum, tutuklandım, mağdur oldum” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Meltem Dündar, zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.