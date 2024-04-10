Polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde; bin 53 araç kontrol edildi, 307 sürücü rapor edildi, 13 araç ise trafikten men edildi.

Ülke genelinde polis tarafından dün gerçekleştirilen trafik denetimlerinde toplam bin 53 araç sürücüsü kontrol edildi.

222’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 2’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 16’sı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 4’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 12’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 51’i diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 307 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 araç sürücü tutuklanırken, 13 araç ise trafikten men edildi.