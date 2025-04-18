Polis Genel Müdürlüğü’nün hizmet içi eğitim planında yer alan “1 ve 2. Dönem Muhasebe Eğitimleri” 7-11 Nisan ve 14-18 Nisan tarihleri arasında Polis Okulu Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliğinde görevli personele yönelik düzenlenen eğitimleri başarıyla tamamlayanlara Polis Okulu Müdürlüğü’nde düzenlenen törenle sertifikaları verildi. Eğitimler süresince, "Genel Muhasebe Uygulamaları ve Mali Tablolar" konularında kursiyerlere bilgi ve deneyimlerini aktaran Yetkili Muhasip ve Denetçi Servet ŞAHAN’a da, Polis Okulu Müdürü Hüseyin Kadir ÇETE tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.