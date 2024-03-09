Fileleftheros gazetesi: “İngiltere’den Onaylar Aldı – Holguin Londra’daki Temaslarını Tamamladı ve Kıbrıs’a Geliyor” başlıkları altında verdiği haberinde, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın İngiltere’nin başkenti Londra’daki temaslarını tamamladığını belirterek konu hakkında İngiliz Yüksek Komiserliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya yer verdi.
Gazete, İngiliz Yüksek Komiserliği’nin açıklamasında, Holguin’in İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nda gerçekleştirdiği temaslarda, çalışmalarına yönelik tam destek aldığının vurgulandığını aktardı.
Haravgi gazetesi ise İngiliz Yüksek Komiserliği’nin açıklamasını; “Holguin İngiltere’den Misyonu Konusunda Destek Aldı” başlığı altında okuyucusuna yansıttı.