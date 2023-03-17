Her zaman olduğu gibi yine “olayın” önüne geçen boş “tartışmalara” tanık oluyoruz…

Son örnek de yeni havayolu şirketi!.. Önce bir ihtiyaç analizi yapalım..

Soru cevap…

- Bir ada ülkesi olan Kıbrıs’a ulaşım en önemli nokta değil mi? Evet, kesinlikle..

- En çok tercih edilen model havacılık mı? Evet, öyle..

- Peki ülkemize uçan şirketlerin fiyat politikası uygun mu? Elbette değil, oldukça pahalı!

- O zaman fiyatları düşürebilmek için ne yapmalı? Rekabeti artırmalı!

- Rekabet nasıl artırılır? Yeni oyuncuları sektöre sokmakla…

Her halde en kabadayı muhalifinden en naif destekçisine bu sorulara verilen yanıtlarda bir hemfikirlik söz konusudur.. En azından ben farklı bir yanıt henüz duymadım, okumadım…

Peki o zaman hal buyken, sektöre yeni giren bir şirket ile ilgili yapılan eleştirilere ne demeli?

Milli hava yolu değilmiş! Efendim adı olmazmış, bu ad Cyprus Airways’a aitmiş…

Başka neymiş; bu bir havayolu şirketi değil, seyahat acentesiymiş..

Ya başka başka… Uçaklar kendine ait değilmiş, kiraymış…

Komik olanlar da var; şirketin tanıtımda kullandığı görsel ile gerçekteki uçak ayni değilmiş, bu ciddiyetsizlikmiş!…

Arada kaçırdığım var mı bilmem ama genel olarak eleştiriler bunlardı..

Fragmanı geçip filme geçelim ve soralım: Bu insanlar “biz milli havayoluyuz, devlet ile ortağız” diye bir açıklama mı yapmış? Hayır! Devam edelim…

Adı Fly KHY, Fly Kıbrıs, Kıbrıs Havayolları ya da Angolem olsun…

Uçuyor madem ne fark eder? Bence hiç…

Şirket mi, acente mi..

Kötü niyetli değilseniz bu eleştiriye kimin umurunda deyip geçersiniz..

Sonuçta insanları taşımıyor mu, o zaman fark etmez..

Uçağı ha satın almış, ha kiralamış, sonuç değişir mi? Değişmez! Şimdi dönelim en başa..

İhtiyacımız ne, fiyatların düşebilmesi için farklı havayolu şirketlerinin gerek charter gerekse tarifeli seferlerle sektöre girmesi..

İşte bir örnek, eleştirmek yerine destek olunması gerekmez mi?

Aklın yolu bu ama bu kötü niyetli eleştirilerde niyet zaten ülkenin gelişmemesi! Gerçekçi olalım; tek bir uçakla ilk etapta fiyatlarda bir düşüş olmayacaktır…

Ama bu şirket başarılı olur ve büyümeye devam ederse, bu başka şirketlerin de sektöre girişine örnek olur ve oyuncuların artışıyla rekabet doğar, bilet fiyatları ucuzlamaya başlar…

Bundan da kazanan sadece biz seyahat eden tüketiciler olmaz…

Devlet de kazanır…

Daha fazla turisti, daha fazla öğrenciyi ve ailelerini ağırlarız..

Fena mı olur? Zaten eleştirilerin hedefi de bu; olur da devlet gelişir! Korkuları bu…

Oysa Devlet ne kadar güçlüyse, vatandaşı da o kadar refah içinde olur…

Sadece “Türkiye versin, biz harcayalım” değil, kendi değerlerimizle yükselmeyi hedeflemeliyiz…

Özetle, bağrımızdan çıkan insanlar, Türkiye’deki bir şirket ile ortaklık yapmış ve Kıbrıs’a yeni seferler için olanak sağlamış.. Şahsen tebrik ederim, arkasının gelmesini isterim…

Bir uçak ile başlayan serüven bir filoya dönüşsün, hem kendileri, hem biz hem de devletimiz kazansın…