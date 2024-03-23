18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısı ile düzenlenen etkinliğe yoğun katılım oldu.

Sosyal Destek Hizmetleri Birimi çatısı altında faaliyet gösteren İkinci Bahar Yaşam Kulübü üyeleri ile kentin birçok kesiminin ve yabancı turistlerin de ilgi gösterdiği etkinlik programı çerçevesinde sahne alan GMB Halk Dansları Topluluğu Masterler Grubu, Kıbrıs Açık Tiyatro ekibinin ‘’Cümbüş Var’’ isimli tiyatro gösterisi ve Retro Çalgıcıları büyük beğeni topladı.

Retro Çalgıcıları konserinde şarkılar bir ağızdan söylenirken, GMB Halk Dansları Topluluğu Masterler Grubu’nun Kıbrıs müzikleri eşliğinde halkı dans etmeye çağırıp katılımcılığı sağlaması da çok beğenildi.

Etkinlikte konuşma yapan Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, güzel şehir Mağusa’da anlamlı ve güneşli günde bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Katılımcıların da ömürleri boyunca deneyimlediği gibi birlik ve beraberliğin olduğu yerde bereket ve güç olduğunu kaydeden Uluçay, Mağusalıların bu anlamda her zaman birlik ve beraberliğini gösterdiğini, millet olarak da geçen yıl yaşanan deprem felaketinde birliğini gösterdiğini ifade ederek gelecekten umutlu olduğunu söyledi. Başkan Uluçay etkinliğin düzenlenmesine katkı koyan herkese teşekkür etti.

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Hatice Jenkins de konuşmasında, yaşlıların sadece özel günlerde hatırlanmasının doğru olmadığını ifade ederek 2018 yılında derneğin kurulması ile yaşlıların sesi olmak için çalıştıklarını ve yaşlıların toplumun hafızası olduğuna vurgu yaptı. Toplum olarak en zor şartların yaşandığı dönemlerde şimdiki neslin büyütülüp yetiştirildiğini söyleyen Jenkins, etkinliğin düzenlenmesinde yoğun mesai harcayan Gazimağusa Belediyesi personeline ve sponsorlara ayrı ayrı teşekkür etti.