Bugünkü görüşmeden özlü hiçbir sonuç çıkmadığı yorumunu yapan Philenews Hristodulidis’in, görüşmeye gidişinde de dönüşünde de hayal kırıklığı içerisinde olmadığını aktardı.

Hristodulidis Rum gazetecilere, bugünkü görüşmede müzakerelerin yeniden başlaması ve Güven Yaratıcı Önlemler konusunda masaya koyduğu önerileri şöyle sıraladı:

“* Kıbrıs sorununun çözüm zemininin yeniden teyit edilmesi

*Yakınlaşmaların BM tarafından kaydedilmesi ve devamında iki tarafın uzlaştıklarının belgede kalması

*Resmi konferans ilan edilmesi

*Konferansta, Kokkina (Erenköy), Mia Milia (Haspolat), Luricina (Akıncılar) ve Athienu (Kiracıköy)-Eylence barikatlarının açılışının ve Kıbrıslı Türklere yönelik tek yanlı önlemlerinin ilan edilmesi”

Hristodulidis Cumhurbaşkanı Erhürman ile yeniden görüşeceklerini ancak bu kez görüşmede Holguin olmayacağını da açıkladı.

Hristodulidis bugünkü üçlü görüşmeye gitmeden önce Rum gazetecilere yaptığı açıklamada görüşmeye beş maddelik somur bir öneri ile gideceğini söylemişti.

Hristodulidis görüşme öncesinde önerisinin, Kıbrıs sorununun özüyle ilgili olduğunu, Güven Yaratıcı Önlemleri (GYÖ) de göz ardı etmediğini belirterek “siyasi irade gösterilip kabul edilirse, Crans Montana’da kopan müzakerelerin aynı yerden yeniden başlamasını gündeme getireceğini ” kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erhürman’ın daha önce önerdiği beş noktanın “en başından beri kendileri tarafından cevaplanan konular olduğunu” söyleyen Hristodulidis müzakerelerin koptuğu yerden devam etmesini ve kazanımlarının korunmasını isteyen tarafın Rum tarafı olduğunu öne sürdü

Hristodulidis “varılan uzlaşıların kabul edilmesi halinde meselenin yüzden 80-90 oranında çözüme kavuşturulacağını” söyledi, “bu kabul edilmez ve sıfırdan başlarsak takvimden nasıl bahsedebiliriz?” diye sordu.

“Siyasi eşitlik konusunun da önceki görüşmede yapılan yazılı açıklama ile kapandığını” ileri süren Hristoldulidis “Erhürman’ın ortaya koyduğu 4 noktanın artık var olmadığını, her birinin önceden cevaplandığını” da iddia etti.