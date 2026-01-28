Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in davetiyle Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Görüşmenin, güven yaratıcı önlemler konusunda ilerleme sağlandıktan sonra yapılmasını tercih edeceklerini belirten Erhürman, Holguin’in adada bulunması nedeniyle bu fırsatın değerlendirildiğini söyledi. Toplantının tarafların birbirini daha iyi anlamasına katkı sağladığını ifade eden Erhürman, güvenin henüz arzu edilen noktada olmadığını vurguladı.

Bu koşullar altında 5+1 formatında bir toplantının anlamlı olmayacağını Holguin’e de ilettiklerini belirten Erhürman, Hristodulidis’in sunduğu beş maddelik önerilerin büyük ölçüde daha önce gündeme gelen başlıklardan oluştuğunu kaydetti. Geçiş noktaları konusunun kısmen farklılık içerdiğini ifade eden Erhürman, Rum liderin sunduğu yol haritasının yeni bir çerçeve ortaya koymadığını söyledi.

Siyasi eşitliğin, “etkili katılım” ve “dönüşümlü başkanlık” unsurlarıyla birlikte ele alınması gerektiğini vurgulayan Erhürman, bu başlıklar netleşmeden resmi müzakere sürecine geçilmeyeceğini belirtti. Güven yaratıcı önlemlerin önemli olduğunu ancak kapsamlı çözümün yerine geçemeyeceğini dile getirdi.

Erhürman ayrıca, yaklaşık iki hafta içinde BM temsilcisinin katılımı olmadan yeni bir liderler görüşmesi yapılmasının öngörüldüğünü de açıkladı.