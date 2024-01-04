Haravgi gazetesi konuyla ilgili haberinde Stewart’ın UNFICYP’in görev süresinin uzatılmasıyla ilgili olarak BM Güvenlik Konseyini bilgilendireceği New York’a gidişi ışığında, bu sabah Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le görüşeceğini, Stewart’ın dün de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la bir araya geldiğini kaydetti.

BM Güvenlik Konseyinin Kıbrıs’taki BM Barış Gücünün görev süresinin uzatılmasıyla ilgili kararı 30 Ocak tarihinde kabul etmesinin beklendiğini, öte yandan UNFICYP’in görev süresinin 31 Ocak 2024 tarihinde sona ereceğini anımsatan gazete, Stewart’ın ise 10 Ocak tarihinde New York’ta UNFICYP’e askeri birlikleri ve polis kuvvetleriyle katkıda bulunan ülkelerin temsilcilerini, ardından da BM Güvenlik Konseyini bilgilendireceğini ifade etti.

Haberde Stewart’ın atama açıklandığı zaman, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs sorunuyla ilgili yeni temsilcisiyle görüşeceği de kaydedildi.

Bu zamana kadar atamanın duyurulmuş olmasının beklendiğini, bununla birlikte Rum hükümetinin atamanın ne zaman açıklanacağını tam olarak bilmediğini anımsatan gazete “New York’tan gelen bilgilerin” atamayla ilgili açıklamanın 15 Ocak sonrasında yapılacağını belirttiğini ekledi.

Fileleftheros gazetesi ise “Raporları ve Temsilciyi Bekliyor” başlıklı haberinde, Rum kesiminin BM Genel Sekreterinin Kıbrıs sorunu ve UNFICYP’le ilgili raporlarını eline almayı beklediğini ve bunları iyice inceledikten sonra BM Güvenlik Konseyi aşamasında yapılacak görüşme ışığında bir sonraki hamlelere karar vereceğini yazdı.

Rum kesiminin buna paralel olarak yeni temsilciyle ilgili açıklamanın bekleyişi içerisinde de olduğunu kaydeden gazete, New York’tan gelen mesajlara göre, atamanın açıklanmamasının Rum kesimini endişelendirmediğini belirtti.

“Diplomatik kaynaklara” göre atamayla ilgili açıklamanın gecikmesinin “teknik sebeplerden” kaynaklandığını kaydeden gazete, Kıbrıs Rum Haber Ajansı KİPE’nin BM Genel Sekreterinin Ofisine yönelik sorusunu yanıtlayan sözcü Dionne Hutchinson’un, temsilcinin yeşil ışık yakılır yakılmaz resmen açıklanacağını söylediğini iletti.

Gazete BM’den kaynaklara dayanarak, temsilcinin resmi olarak işe alınmasının beklendiğini ve ismin resmi olarak açıklanmasını geciktiren sebebin de bu olduğunu belirtti.

Öte yandan, Rum kesiminin dikkatinin BM Genel Sekreterinin BM Güvenlik Konseyi üyelerine dün sunulması beklenen rapor taslaklarında olduğunu kaydeden gazete, iki raporun okunmasının ardından Rum kesiminin olası hata ve eksiklikleri tespit etmek için diplomatik maratona başlayacağını kaydetti.

Gazeteye göre, Rum Hükümeti Sözcü Yardımcısı Yannis Andoniyu ise Alpha’ya yaptığı açıklamada, ne yazık ki Türk tarafının söylemlerinin iyimserliğe yer bırakmadığı iddiasında bulunurken, her türlü olanağı tüketmek istediklerini belirtti.

Açıklamasında “bir nabız yoklama, bir müzakere arifesinde kırmızı çizgilerde mahsur kalmalarının yanlış olduğunu” öne süren Andoniyu, müzakere kazanımlarını onurlandırma konusunda kararlı olduklarını, bununla birlikte kendilerinin Avrupa ilke ve değerlerine dayanan iki kesimli iki toplumlu federasyon çözümü arayışından ibaret olan, üzerinde mutabakata varılan çerçevede hareket etmek istediklerini söyledi.

Andoniyu, iki devlet çözümüne gitmek için Türk tarafının pozisyonuyla komşu olan tezlere yaklaşmalarının kendileri açısından zor değil, imkânsız olduğunu da sözlerine ekledi.