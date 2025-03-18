“Kathimerini.com.cy”de yer alan habere göre, görüşmenin sonucundan duyduğu memnuniyeti dile getiren Hristodulidis, doğru yönde gelişmeler olduğunu ve müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik ilk önemli olumlu adımın atıldığını dile getirdi.

Açıklamasında üç nokta üzerinde duran Hristodulidis, ilk olarak BM Genel Sekreterinin yeni bir kişisel temsilci atanması kararından söz etti.

Hristodulidis görüşmede ikinci olarak ise, Temmuz ayı sonunda o zamana kadar sağlanan ilerlemenin görülebilmesi için bir toplantı yapılmasına karar verdiklerini söyledi.

Üçüncü olarak ise, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e ortak bir mektup göndermesine atıfta bulunan Hristodulidis, bunun AB’nin Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili pozisyonunu belirlediğini düşündüğünü de söyledi.

Hristodulidis Cenevre’de kendisine eşlik eden tüm Ulusal Konsey üyelerine teşekkür de etti.