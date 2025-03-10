Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün yaptığı açıklamada, Cenevre’de 17-18 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek çoklu konferansta “somut öneriler sunacağını” söylediğini yazdılar.

Habere göre Hristodulidis dünkü açıklamasında; “Cenevre’ye belirli bir plan, müzakere masasına sunulacak somut önerilerle gidiyoruz.” şeklinde konuştu.

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“İkili temasların ve özellikle BM Genel Sekreteri'yle gerçekleştirilecek ikili temasların belirleyici özellikte olacağını” öne süren Hristodulidis: “Önümüzde iki seçenek var; ya sürekli Türk uzlaşmazlığından bahsedeceğiz ya da ve vatanımızın yeniden birleşmesi için mümkün olan her şeyi yapacağız.” şeklinde konuştu.