Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Khassim Diagne ile dün gerçekleştirdiği görüşme bugünkü gazetelerde de geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi “Liderlerin Yeni Görüşmesi İçin Tarih- Kıbrıs Türk Liderinden Yanıt Bekleniyor- Erhürman’la Tartışmaya Girmekten Kaçındı- Hristodulidis Holguin ile de İletişime Geçti- Ne Athineu (Kiracıköy) ne de Lidinis Yolunun Açılması Kabul Edilmedi” başlıklarıyla geniş bir şekilde yer verdiği haberinde, görüşmenin ardından yapılan açıklamalara yer verdi.

Gazeteye göre Rum Hükümeti Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis arasında nisan ayında yeni bir görüşme yapılması için Rum tarafının müzakerecisi Menelaos Menelau aracılığıyla bir tarih önerildiğini ve Cumhurbaşkanı Erhürman’ın buna yanıtının beklendiğini söyledi.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Diagne’nin ise yaptığı açıklamalarda BM’nin her an herhangi bir görüşmeye kolaylık sağlamaya hazır olduğunu söylediğini ileten gazete, Diagne’nin UNFICYP’in yalnızca vatandaşlar için değil, barış gücü askerleri açısından da ara bölge içerisinde güvenlik olduğunu sağlamak amacıyla elinden gelenin en iyisini yaptığını dile getirdi.

“Elindeki bilgilere” dayanarak Diagne’nin pazartesi günü ise Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüşmesinin beklendiğini kaydeden gazete, Diagne’nin dün yaptığı açıklamada Hristodulidis ile yapıcı bir görüşme yaptıklarını söylediğini iletti.

Diagne’nin görüşmede Hristodulidis’i BM’nin son 6 ay içerisindeki operasyonel faaliyetleri konusunda bilgilendirdiğini yazan gazete, Diagne’nin Barış Gücünün ocak ayı sonunda BM Güvenlik konseyi tarafından görev süresinin uzatılmasıyla birlikte, barış gücünün önceliklerinin dört alana dayandığını söylediğini aktardı.

Bir gazetecinin kısa süre önce ara bölge içerisinde bazı çok ciddi olaylar yaşandığı ve bu tarz olayların önlenmesi için ek önlemler alınıp alınmayacağının kendisine sorulması üzerine ise Diagne, UNFICYP’in devriyelerini artırdığını dile getirdi.

Ara bölgenin bazı hassas alanlarında daha statik bir varlık sergilediklerini aynı zamanda bölgede gerek BM askerleri gerek polis gerek de sivil personelin gündüz ve gece devriye yaptığını kaydeden Diagne, hassas olarak addedilen bölgeleri kendisinin de ziyaret ettiğini ifade etti.

Ara bölgenin olaylardan arındırılmış olmasının sağlanmasının birinci öncelikleri olduğunu da dile getiren Diagne, dürüst olacağını ifade ederek, sıfır olay yaşanmasına sahip olamayabileceklerini, ancak yalnızca vatandaşlar için değil, barış gücü askerleri açısından da ara bölge içerisinde güvenlik olduğunu sağlamak amacıyla ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını yineledi.

Liderler arasında ortak görüşmeler planlayıp planlamadığının kendisine sorulması üzerine ise Diagne, liderler arasında çeşitli düzeylerdeki temasların kesintiye uğramadığını ve BM’nin de her an herhangi bir görüşmeye kolaylık sağlamaya hazır olduğunu kaydetti.

Gazete haberinin devamında ise Rum Hükümeti Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in açıklamalarına yer verdi.

Açıklamasında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres arasında Brüksel’de gerçekleştirilen görüşmenin akabinde, Hristodulidis ile BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin arasında iletişim kurulduğunu dile getiren Letimbiotis, Holguin’in adaya bir sonraki gelişiyle ilgili bir soruya ise ilgili açıklamaların Holguin veya BM tarafından yapılacağına işaret etti.

Hazır olduklarını, bunu defalarca dile getirdiklerini ve yarın dahi müzakere masasına dönebileceklerini ileri süren Letimbiotis, yakın zamanda gelişmeler yaşanması gerektiğini ifade ederek, Kıbrıs sorununun yapay bir bekleme sürecinde tutulamayacağını belirtti.

Müzakerecilerin görüşmelerini sürdürdüğünü de ifade eden Letimbiotis, Güven Yaratıcı Önlemlerde (GYÖ) ilerleme olup olmadığının kendisine sorulması üzerine ise, ilerlemeler yaşandığını, ancak geçiş noktalarıyla ilgili konularda ilerleme yaşanmadığını söyledi.

Yapılan görüşmelerde büyük bir karmaşıklık söz konusu olduğunu ve henüz ilerleme yaşanmadığını dile getiren Letimbiotis, siyasi irade olması halinde bunların liderler düzeyinde ele alınması beklenen konular olduğunu dile getirdi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Cumhurbaşkanı Erhürman ile yaptığı son görüşmede BM’nin Athineu’daki (Kiracıköy) geçiş noktasıyla ilgili önerisine işaret ettiğini de dile getiren Letimbiotis, ne yazık ki ne bu önerinin ne de “Lidinis” yolundaki yaya geçiş noktasıyla ilgili önerinin kabul edilmediğini sözlerine ekledi.

Konuyla ilgili haberler Haravgi’de “Diagne: BM Her An Görüşmeye Kolaylık Sağlamaya Hazır- İki Liderin Nisan Ay İçinde Görüşmesi Arzu Ediliyor- GYÖ’lerde İlerleme, Ancak Geçiş Noktaları Sıkışmış Durumda”, Alithia’da “BM Herhangi Bir Görüşmeye Kolaylık Sağlamaya Hazır”, Politis’te ise “İki Liderin Olası Görüşmesi Önümüzdeki Ay” başlığıyla yer buldu.