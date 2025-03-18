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Gazete, kısa görüşmenin ardından Kıbrıslı Rum liderin, Intercontinental Otel'deki odasına çekildiğini, Türk Dışişleri Bakanının ise herhangi bir açıklama yapmadan otelden ayrıldığını yazdı.

Kıbrıs’ın güneyinde yayın yapan Alpha gazetesinin iddiasına göre söz konusu görüşme, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, heyetler için düzenlediği Intercontinental Hotel’deki akşam yemeğinin ardından gerçekleşti.

Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ile Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, Cenevre’deki yemeğin ardından 15 dakikalık baş başa bir görüşme gerçekleştiği iddia edildi.

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