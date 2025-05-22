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Gazete, elde ettiği bilgilere dayandırarak, Holguin’in liderlerle görüşmeleri sonrasında basın açıklaması yaparak temasları hakkında bilgi vermesinin beklendiğini de aktardı.

Holguin’in pazartesi günü ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la görüşeceğini vurgulayan gazete, 31 Mayıs Cumartesi günü adadan ayrılacağını belirtti.

Haravgi gazetesi, “Holguin Cumartesi Başkanla Pazartesi Tatar’la Görüşecek” başlığı altında verdiği haberinde, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in cumartesi günü adaya geleceğini ve aynı gün 10.30’da Rum lider Hristodulidis’le görüşeceğini yazdı.

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