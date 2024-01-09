Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in daha önce duyurduğu kabine değişikliğini dün hayata geçirdiğini ve yeni kabineyi açıkladığını yazdılar.

Gazete: “Pazar Kulisi – Bası Kabine Değişikliğini Getirdi” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, bir süredir kabine değişikliği konusunda devam eden tartışmaların dün sona erdiğini, Hristodulidis’in dün değişen bakanları açıkladığını yazdı.

Haber göre, Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas, Tarım Bakanı Maria Panayotu, Sağlık Bakanı Mihalis Damianos ve Adalet Bakanı olarak ise Marios Harciyotis atandı.

Hristodulidis ayrıca, Araştırma ve İnovasyon Müsteşarı olarak Nikodomos Damianu, AB İşleri Müsteşarı olarak Marilena Rauna, Çevre Komiseri olarak Andonia Teodosia, Vatandaşlar Komiseri olarak Panayotis Palates ve Kırsal Kesimler Komiseri olarak ise Haralambos Hristofina’yı atadı.

Gazete, Hristolidis’in bu değişliklerle daha partisel bir kabine oluşturduğunu belirterek, savunma bakanı olarak atanan Palmas’ın DİKO’dan ayrılmış DİPA üyesi, sağlık bakanı olarak atanan Damianos’un da DİKO Başkan Yardımcısı olduğunu vurguladı.

Habere göre tarım bakanı Maria Panayotu EDEK, Çevre Komiseri Antonia Teodosia ise Çevrecilerin kurucu üyelerinden.

Parti başkanlarını bilgilendirmedi

Gazete haberinin devamında, Hristodulidis’in yeni kabine konusunda Pazar günü yoğun kulis faaliyetleri gerçekleştirdiğini, bazı bakanların görevden alındıklarını veya atandıklarını son ana kadar bilmediklerini ve en önemlisi de, daha parti temelli bir kabine oluşturmasına rağmen Hristodulidis’in, koalisyon partilerinin başkanlarını bu konuda bilgilendirmediğini de iddia etti.