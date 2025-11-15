Fileleftheros, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün Berlin’de Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile görüşmesini manşetten “Almanya da Denklemde…Türkiye-AB İlişkileri ve Kıbrıs sorununda Merz İnisiyatifi… Alman Şansölye Adım Adım Hareketten Söz Etti” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Merz-Hristodulidis görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın açıklamasında, Merz'in Türkiye’nin AB’ye olabildiğince yakın olmasını istediğini açık ve net şekilde ortaya koyduğu, TC-AB ilişkilerinin adım adım taktiğiyle ilerleyeceğinden söz edildiği belirtildi.

Gazete, kaynaklarına dayanarak Merz’in bu adımının Almanya’yı Kıbrıs sorunundaki çabalar denklemine oturttuğunu ve Almanya’nın inisiyatifinin, Türkiye-AB ilişkileri ve Kıbrıs sorunu olmak üzere iki yönde olacağını kaydetti.

Dünkü görüşme sırasında Merz’in Hristodulidis’e Ankara’ya gerçekleştirdiği son ziyaretle ilgili bilgi verdiğini yazan gazete Almanya’nın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TC-AB ilişkilerinde ilerleme görmeyi çok istediği izlenimi edindiğini aktardı.

Habere göre, bu çerçeveye Kıbrıs sorunu da giriyor ve Merz, Hristodulidis’in “Kıbrıs sorununda çerçeve dışında hareket etmekte ısrar ederse hiçbir yere gidemeyeceği” mesajını Türk tarafına iletme görevini üstlendi.

Friedrich Merz’in, Hristodulidis’in Financial Times’a yaptığı son açıklamada söylediklerine özel bir ilgi gösterdiği ve bu önerileri TC-AB ilişkilerinin iyileşmesine yardımcı olabilir bulduğu kaydedildi.

Dünkü görüşme sırasında TC-AB ilişkilerinin ileri götürülmesi çerçevesine AB ve Türkiye için karşılıklı çıkarları ilgilendiren konuların (Güney) Kıbrıs açısından da karşılığı olabileceği söylendi.

Habere göre, Hristodulidis, “Türk vatandaşlarının bir kategorisine (iş insanlarına) giriş vizesi serbestisi sağlanması için Kıbrıs (Rum) bayraklı gemilerin Türk limanlarına yanaşmasına da serbestlik tanınmasını” örnek verdi. Buna ek olarak Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın önümüzdeki Gimnich toplantısına davet edilmesi olasılığı ele alındı. Merz bunu, daha ileri adımlar için referans olabilecek bir hareket görüyor.

Hristodulidis görüşme sonrasında basına yaptığı açıklamada “Almanya’nın Kıbrıs sorununa yardımcı olabilecek önemli bir rol sahibi olduğunu, AB’nin sahip olduğu geniş imkanların, TC-AB ilişkileri ve Kıbrıs sorununda bir karşılıklı çıkar gelişmesi olmasına katkı sağlayabileceğini” söyledi.

Merz ise TC-AB ilişkilerine değinirken Türkiye ile daha sıkı bir iş birliğine ihtiyaç olduğuna dikkati çekti ve Hristodulidis’le “Türkiye ile nasıl yakınlaşabileceklerini konuştuklarını” söyledi. Merz Güney Kıbrıs’ın Türkiye’yle ilgili kaygılarını bildiğini de belirtti.

Merz, gazetecilerin sorusuna karşılık “Türkiye, AB ile teması olmasını isterse Kopenhag kriterlerini yerine getirmeli” ifadesini kullandı. Hristodulidis ise “Türkiye iki devlet çözümünde ısrar ederse AB’ye yakınlaşamayacağı kesindir.” ifadesini kullandı.

Merz ve Hrtistodulidis'in, görüşmelerinde hakim konunun Güney Kıbrıs’ın beklenen AB dönem başkanlığı olduğuna vurgu yapıldı. Merz Almanya’nın, önümüzdeki altı ayda Çok Yıllık Bütçe Çerçevesi’nin güncellenmesi konularına sonuç alınmasına büyük önem verdiğini, aynı dönemdeki ikinci önemli konunun da özel Avrupa Konseyi toplantısının gerçekleştirilmesi olduğunu belirtti.

Gazete Merz ile Hristodulidis’in kapalı kapılar ardında neler konuştuğunu da kaynaklarına dayanarak aktardı.

Gazeteye göre, Almanya, Ukrayna konusunda yaptırımlar ve Rus sermayesi konusunda ısrarcı olurken, Rum tarafı ise “Türkiye’nin yaptırımları bypass eden hareketlerini” öne çıkardı. Hristodulidis “yaptırımların bypass edilmesinde önemli rol oynayan Türk şirketleri ile ilgili bilgiler” de verdi.

Orta Doğu konusunda Hristodulidis Rum yönetiminin, AB’nin ve özellikle Almanya’nın Orta Doğu bölgesine daha aktif katılımına verdiği önemi ortaya koydu. Bu çerçeveye, AB dönem başkanlığı sırasında yürürlüğe konulacak Akdeniz Mutabakatı da giriyor. Dönem başkanlığı sırasında mutabakatın ilk programları da sunulacak.

Merz-Hristodulidis görüşmesinde savunma-güvenlik, turizm, denizcilik, eğitim ve düzensiz göç konularında Güney Kıbrıs ve Almanya arasındaki iyi ilişkilere de vurgu yapıldı. İkili düzeyde Almanya’nın çok uluslu “Argonot” tatbikatına gözlemci olarak katılması, Kasım 2023’te iki tarafın savunma bakanlıkları arasında “joint declaration of intent” imzalanması, acil sivil tahliye operasyonları ile ilgili anlaşma, arama-kurtarma alanında iş birliği vb konular öne çıkarıldı.

Haravgi haberi “Limanların Kıbrıs Gemilerine Açılması İçin Türk Vatandaşlarına Vize…. Türk-Avrupa İlişkilerinin Geliştirilmesi ve Kıbrıs’ın AB Dönem Başkanlığı” ve “Merz Kıbrıs Sorununda Yardımcı Olmaya Olumlu” şeklinde iki ayrı başlık altında aktardı.

Habere göre Merz, basın toplantısı sırasında, Rum Haber Ajansı’nın (KİPE) sorusuna karşılık “Almanya’nın, sürece aktif katılmaya ve Ada’yı bölen sorunların aşamalı olarak göğüslenmesine katkıda bulunmaya hazır olduğunu” söyledi ve “uluslararası anlaşmalara ve BM kararlarına saygı içerisinde bütün düzeylerde diyalog ve iş birliği gerekli” dedi.

Habere göre Merz-Hristodulidis görüşmesinde savunma, güvenlik, göç, eğitim ve enerji iş birliğinin daha da geliştirilmesi yöntemleri ele alındı. Almanya’nın Güney Kıbrıs’ın Schengen bölgesine girişine katkısı ve gelecekte AB’ye Rum doğal gazı nakledilmesi üzerinde özellikle duruldu.

Politis haberini “Almanya Kıbrıs Sorununda ‘Özel’ Misyon Üstleniyor…. Alman Şansölye Başkan Hristodulidis’in Önerisine Olumlu Cevap Verdi” başlığı altında özetledi.

Habere göre Merz, Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığı sırasında Almanya’nın Türkiye ile iyi ilişkilerini kullanarak “Ada’nın bölünmüşlüğünün adım adım aşılması için aktif rol almaya hazır olduğunu” söyledi.

Basın toplantısı sırasında, kendisinden böyle bir rol istenmesini onur saydığını” da belirten Merz “ Başkan, sorunların ve Ada’nın bölünmüşlüğünün adım adım aşılması ve ilk adımı bu yönde atmamız için benden destek istedi.” ifadesini kullandı.

Merz, “Ada’nın bölünmüşlüğünün -en azından bazı konularda- aşılması umuduyla (Güney Kıbrıs’ın) dönem başkanlığı sırasında önerilerde ilerleme sağlanması için önümüzdeki haftalarda çalışma arkadaşlarıyla istişare edeceğini” söyledi.