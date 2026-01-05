Fileleftheros gazetesi: “Kıbrıs-İsrail İlişkisi Stratejik – Hristodulidis-Netanyahu Savunma ve Enerji İş Birliğini Yeniden Vurguladılar” başlıkları altında verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun dün gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde savunma ve enerji alanında iş birliği konusunu ele aldıklarını yazdı.

Gazete, Hristodulidis ile Netanyahu’nun yakın geçmişte gerçekleştirilen üçlü görüşmede gündeme gelen konuları ve ikili ilişkileri ele aldıklarını aktardı.

Haber göre görüşmede; “Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru (IMEC)” çerçevesinde Güney Kıbrıs ile İsrail arasındaki elektrik bağlantısı, enerji konularında iş birliğinin geliştirilmesi ve savunma alanında iki ülke arasındaki iş birliği konuları da irdelendi.

Netanyahu’nun ABD ziyareti çerçevesinde ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio’yla gerçekleştirdiği görüşmeler hakkında Hristodulidis’e bilgi aktardığını da belirten gazete, Gazze’deki barış planının da görüşmede gündeme geldiğini aktardı.

Habere göre Hristodulidis ve Netanyahu; Güney Kıbrıs ile İsrail arasındaki ilişkilerin stratejik önemini bir kez daha vurgularken yakın iş birliğine devam etme niyetini de dile getirdiler.