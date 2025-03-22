“Sigmalive” internet sayfasının haberine göre Hristodulidis, bugün katıldığı DİKO Tüzük Kurultayı çerçevesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kıbrıs Rum tarafının BM genel Sekreteri tarafından kişisel temsilci atanmasına onay verip vermediği şeklindeki soru üzerine Hristodulidis, Cenevre’de belirlenen yeni toplantı ışığında, özellikle müzakerelerin yeniden başlaması gidişatına yönelik ileriki adımlar için kendilerine yardımcı olacak BM Genel Sekreteri tarafından kişisel temsilci atanmasının kendi hedefleri olduğunu ifade etti

Hristodulidis, dün itibarıyla bu konuyla ilgili olarak BM ile görüştüklerini, zaman çerçevesi konusunda da bazı izahatlar talep ettiklerini, bugün öğleden sonra yeni bir telefon görüşmesinin olabileceğini ancak açıklamaları kendilerinin değil BM Genel Sekreteri’nin yapacağını söyledi.

BM Genel Sekreteri ile dün, Brüksel’de bir araya geldiğini ve Genel Sekreterin, Avrupa Konseyi toplantısında yer almasının da önemli olduğunu söyleyen Hristodulidis, Güven Yaratıcı Önlemler konusunda nasıl ilerleme kaydedileceği sorusu üzerine, bazı kategoriler üzerinde anlaştıklarını, önümüzdeki saatlerde, BM aracılığıyla, bir görüşme yapılması ve özlü bir tartışmanın yapılmasının başlaması amacıyla, görüşmenin gelecek hafta için iki, üç, veya dört seçenek sunacaklarını belirtti.

Kendilerinin hazır olduğunu belirten Hristodulidis, BM Genel Sekreteri’nin duyurduğu önerilerin, müzakerelerin yeniden başlaması gidişatına yardımcı olacağını düşündükleri, kendilerinin büyük ölçüde sundukları MOE önerileri olduğunu ifade etti.

BM Genel Sekreteri’nin kişisel temsilcisinin görev tanımının net olup olmadığı ayrıca Kıbrıs’ta sürekli bir varlık gösterip göstermeyeceği şeklindeki soru üzerine Hristodulidis, dün gerçekleştirdikleri görüşmede tüm bu konuları ele aldıklarını, Cenevre’de kişisel temsilci hakkında yeteri kadar tartışmanın yapıldığını belirtti.

GYÖ’lerle ilgili görüşmelerin liderler düzeyinde olup olmayacağı sorusu üzerine ise Hristodulidis, ilk görüşmenin, bu konuya ivme kazandırmak amacıyla, liderler düzeyinde olması gerektiğini düşündüğünü, daha sonra ise konuya bağlı olarak müzakereciler başkanlığında devam edilebileceğini ifade etti.

Hristodulidis, liderler olarak BM Genel Sekreteri’ne karşı bazı taahhütlerde bulunduklarını ve bu taahhütlerin yerine getirilmesi gerektiğini belirtti.

Temmuz ayına kadar gelişme olmaması durumunda BM Genel Sekreteri’nin nasıl ilerleyeceği konusundaki soru üzerine Hristodulidis, BM Genel Sekreteri’nin açıkladıklarının, Cenevre’deki görüşmelere katılan tüm taraflarca üzerinde anlaşmaya varılan hususlar olduğunu, sonuç elde edilmesi konusundaki sorumluluğun şimdi kendilerinde olduğunu, bununla birlikte Kıbrıs Rum tarafının da hazır olduğunu ifade etti.

Hristodulidis, sunulan önerilerin ve yapılan açıklamaların büyük ölçüde kendi önerileri olduğunu da savundu.