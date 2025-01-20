Rum lider Başkanı Nikos Hristodulidis, New York’ta geçtiğimiz Ekim’de BM Genel Sekreteri ile yapılan görüşmede ele alınan geçiş noktaları ve diğer fikirleri içeren bu paketin Genel Sekreter tarafından olumlu karşılandığını hatırlatarak, toplantıda geçiş noktalarının yanı sıra bir danışma komitesi, gençlik teknik komitesi ve hakikat komitesi kurulması önerilerini sunduğunu söyledi.

Öneri paketinin tümüyle kabul edilmesi gerektiğini vurgulayan Hristodulidis, paketin hem Kıbrıslı Rumların hem de Kıbrıslı Türklerin yararına olduğunu ifade ederek “bu paket ya hep ya da hiç şeklindedir” dedi.

Kiracıköy ve Erenköy geçiş güzergahları konusuna değinen Hristodulidis, Tatar’ın bu konularda olumsuz bir tutum sergilediğini kaydederek “Yalnız Akıncılar-Limya arası bir geçiş noktası önerdi. Buna olumsuz bakmadığımı söyledim” dedi.