Rum basını gerek manşetlerden gerekse iç sayfalardan First Lady’nin istifa etmesi haberine geniş bir şekilde yer verdi.

Bu olay ayrıca son günlerde manşetlerden düşmeyen Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in 2023 yılında yapılan başkanlık seçimi kampanyasında finansman yolsuzluğu yaptığına dair açıklamaların yer aldığı video haberiyle de ilişkilendirildi.

Rum basını, kendisini bağımsız bir araştırmacı olarak tanıtan Emily Thompson’un sosyal medya hesabında paylaştığı videoda eski bakan Yorgos Lakkotripis ve başkanlık ofisi müdürü Haralambos Haralambus’un, Hristodulidis’in seçim kampanyasıyla ilgili yolsuzluğu, yasadışı nakit hareketini ve yasadışı finansmanı itiraf eder şekilde konuştuğunu da anımsattı.

Fileleftheros gazetesi, “İstifalar İstiyorlar-First Lady Fon’dan İstifa Etti, Haralambus’un da Gitmesini İstiyorlar-Filippa, AFKS’den Ayrıldığını Açıkladı, Video Sonrasındaki Sesleri Teskin Etmek İçin First Lady’nin İstifa Hamlesi” başlıklarıyla verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in eşi Filippa Karsera’nın, ekonomik kriz döneminde (2013) üniversite öğrencilerini desteklemek maksatlı kurduğu “Bağımsız Sosyal Destek Fonundan” istifa ettiğini açıkladığını yazdı.

Habere göre, Karsera sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda kendisinin ve ailesinin ahlakını ve güvenirliğini korumak amacıyla AFKS’den istifa ettiğini duyurdu.

Karsera açıklamasında ayrıca kendisine ve ailesine, son 24 saat içerisinde, isimli ve isimsiz hesaplar aracılığıyla, yalan haberler, iftira niteliğindeki yorumlar ve iddialarla, sosyal medya üzerinden yapılan acımasız saldırıdan da söz etti.

Politis gazetesi Karsera’nin istifa haberini “Filippa Fon Dışında” , Alithia gazetesi “Pişmanlık Olmaksızın İstifa”, Haravgi gazetesi ise “Filippa Ayrılıyor Sorular Kalıyor” başlıklarıyla verdi.

-Video konusu

Politis gazetesi “Lakkotripis, Haralambus ve Yatırımcı Zoom Üzerinden Konuştu” başlıklı haberinde elde ettiği bilgilere dayanarak Yorgos Lakkotripis’in, 9 Aralık günü, Zoom üzerinden, Başkanlık Ofisi Müdürü Haralambos Haralambus ve yatırımcı Florin Georgiu ile bir görüşme gerçekleştirdiğine dair bilgiye de yer verdi.

Gazete bu görüşmenin ardından yatırımcının ve temsil ettiğini söylediği “Stratix Welalth’”in “ortadan kaybolduğunu” belirtti.

Çevrimiçi grup görüşmesinin, hükümetin savunma hattını da zayıflattığını, bu savunma hattının Yorgos Lakkotripis’in başkanlıkla olan ilişkisinin değerini de düşürmeyi içerdiğini yazan gazete hükümetin, videonun içeriğinin asıl sorun olmadığı ülkenin hibrit bir saldırıya maruz kaldığı konusunda da müttefik bulamadığını kaydetti.