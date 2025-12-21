Haravgi 3’lü zirvenin bölgedeki jeopolitik zorlukların arttığı bir zamana denk geldiğine dikkat çekti. Önceki zirvenin Eylül 2023’te Lefkoşa’nın Rum kesiminde gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis’in yazılı açıklamasına dayandırılan habere göre zirvede enerji, ekonomi, savunma, inovasyon, deniz güvenliği ve bölgesel bağlantı konuları ele alınacak. Enerji alanına ve Güney Kıbrıs ile Lübnan arasında yapılan MEB anlaşmasının oluşturduğu olumlu ortam dikkate alınarak mevcut ve yeni projelerin ilerletilmesi hedefiyle bağlantılı altyapılar konusuna ağırlık verilecek.

Kudüs’te gerçekleştirilecek zirvede ayrıca 3+1 oluşumunun (Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail + ABD) güçlendirilmesi perspektifi ve gerek insani düzeyde gerek güvenlik meseleleri ve gelecekteki yeniden imarı açısından Gazze’deki duruma atıf yapılarak Orta Doğu’daki gelişmeler ele alınacak.

Hristodulidis üçlü zirve öncesinde İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile baş başa görüşecek, Rum ve İsrail Enerji ve Dışişleri bakanları da ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Üçlü zirve sonrasında ortak basın toplantısı düzenleneceği ve Hristodulidis’in aynı akşam Güney Kıbrıs’a döneceği bilgisi verildi.