Tahran ve Washington hatlarında müzakerelerin ilerlediğine dair sinyaller gelse de sahada askeri gerilim tırmanmaya devam ediyor. Hürmüz Boğazı ve çevresinde son saatlerde yaşanan sıcak çatışmalar, bölgedeki güvenlik endişelerini artırdı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'nda seyreden İran'a ait 4 insansız hava aracının (İHA) ABD güçleri tarafından düşürüldüğünü duyurdu. Yapılan açıklamada, ABD güçlerine yönelik olası saldırıları engellemek amacıyla İran'ın Goruk ve Keşm Adası'ndaki kıyı gözetleme radar sistemlerinin de hedef alındığı bildirildi. CENTCOM, söz konusu operasyonlara ilişkin görüntüleri de kamuoyuyla paylaştı.

İran'dan balistik füze misillemesi

ABD'nin saldırı haberlerinin ardından Kuveyt ve Bahreyn'de bulunan ABD üslerinde siren sesleri yükseldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin eylemlerine yanıt olarak bu iki ülkedeki Amerikan askeri tesislerinin balistik füzelerle hedef alındığını açıkladı.

Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin "saldırgan eylemlerini" sürdürmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın petrol ve doğal gaz ihracatına tamamen kapatılabileceği uyarısı yapılarak, yaşanacak küresel sonuçlardan doğrudan ABD'nin sorumlu olacağı vurgulandı.

Füzelerin çoğu engellendi

CENTCOM, İran'ın misilleme saldırısına ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Yapılan açıklamada, İran tarafından Kuveyt ve Bahreyn'deki üslere toplam 7 balistik füze fırlatıldığı kaydedildi. ABD savunma sistemlerinin bu füzelerden 6'sını havada imha ettiği, 1 füzenin ise hedefine ulaşmadan düştüğü belirtildi.

Bölgedeki diplomatik kaynaklar, bir yandan müzakere masasında ilerleme kaydedilmeye çalışılırken diğer yandan askeri çatışmaların yaşanmasının, bölgedeki hassas dengeleri her an bozabileceğine dikkat çekiyor.