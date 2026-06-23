Politis ve diğer gazeteler, dünkü Ulusal Konsey toplantısı sonrasında DİSİ, AKEL, ELAM, DİKO, ALMA ve DDP'nin yaptığı açıklamalara geniş yer verdi.

Habere göre, DİSİ Başkanı Annita Dimitriu toplantı sonrasında yaptığı açıklamada “Birlik içinde gerçekçi olunması ve değişen uluslararası dinamiklerin stratejik şekilde değerlendirilmesi” mesajını verdi.

Dimitriu, toplantıda; "Ciddiyetle ve gelişmelere ilişkin stratejik değerlendirmeler yapılarak ele alınması gereken bazı yeni imkanların oluştuğu izlenimini edindiğini” belirtirken, Türkiye’nin AB’ye ilişkin bazı isteklerinin, Türkiye’nin iki devletli çözüm tezini terk etmesi yönünde baskı unsuru olarak kullanılabileceğini öne sürdü.

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu da açıklamasında, “Kıbrıs Rum tarafının tezlerinin net olması gerektiğini” ifade ederek “Müzakerelerin 2017’de kaldığı yerden devam etmesini istediklerini” yineledi.

Stefanu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in görev süresinin ikinci bir girişimi tamamlamaya yetip yetmeyeceğinden emin olmadığını belirterek, ancak Guterres’in kendisinden sonra gelecek kişiye, girişimleri sürdürebilmesi ve Kıbrıs sorununun çözüme ulaşılabilmesi için bir şeyler bırakma çabası içinde olduğunu düşündüğünü vurguladı.

ELAM Başkanı Hristos Hristu ise, iki toplumlu iki kesimi federasyona karşı olduklarını bir kez daha yinelerken DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ise Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’in genişletilmiş bir konferans gerçekleştirilmesi yönündeki girişimlerini desteklediğini, AB’nin ise Türkiye’ye baskı yapılması konusunda çok önemli bir rol oynadığını dile getirdi.

ALMA Partisi Başkanı Odisseas Mihailidis de açıklamasında, BM Genel Sekreteri'nin girişimini çok olumlu bulduklarını belirtirken, DDP Başkanı Fidias Panayotu ise partisinin henüz Kıbrıs sorununa ilişkin bir tez belirlemediğini, parti mensuplarıyla görüşerek iki toplumlu iki kesimli federasyon çözümünü destekleyip desteklemediklerini açıklayacaklarını duyurdu.