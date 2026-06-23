Haravgi gazetesi, "Güney Kıbrıs’ta her 10 kişiden 4’ü maddi açıdan zorlanıyor" başlıklı haberinde , “Financial Wellbeing Institute” tarafından “IMR/University of Nicosia” iş birliğiyle gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarını yayımladı.

Araştırmaya göre, Finansal Refah Endeksi'ni oluşturan 14 göstergenin tamamında iyileşme kaydedilirken, Rumların yüzde 38,4'ünün halen düşük finansal refah kategorisinde bulunduğu belirtildi.

Katılımcıların yüzde 15,4'ünün “ekonomik olarak kırılgan”, yüzde 23'ünün ise “ekonomik sıkıntı içinde” olarak sınıflandırıldığı araştırmada, maddi stresin en zayıf alan olmaya devam ettiği ifade edildi.

Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 49,5'i maddi konuların kendilerinde stres ve kaygıya yol açtığını belirtirken, yüzde 45,1'i geçimini sağlamakta zorlandığını kaydetti.

Gazete, araştırmanın emeklilik konusunda da dikkat çekici bulgular ortaya koyduğunu yazdı. Buna göre Rumların, yüzde 45,1'i emekli olduktan sonra mevcut yaşam standartlarını koruyamayacağını düşünürken, emekli maaşlarının son maaşlarının ortalama yüzde 52,3'üne karşılık geleceğini tahmin ediyor.

Araştırmada ayrıca, artan yaşam maliyetinin vatandaşların en büyük ekonomik endişesi olmaya devam ettiği belirtildi.

Katılımcıların yüzde 26,1'i hayat pahalılığını finansal güvenlikleri açısından en büyük tehdit olarak değerlendirirken, yüzde 48,8'i bunu karşı karşıya oldukları ilk üç ekonomik sorun arasında gösterdi.