Fileleftheros edindiği bilgilere dayandırdığı haberinde, Hristodulidis’in, Kıbrıs sorunundaki diyaloğu sürdürmek için Müzakerecisi Menelaos Menelau aracılığıyla Türk tarafına ilettiği görüşme tarihlerinin, 16 Şubat Pazartesi, 18 Şubat Çarşamba ve 24 Şubat Salı olduğunu yazdı.

Habere göre Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis, Rum Haber Ajansı’na (KİPE), Cumhurbaşkanı Erhürman ve Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in görüşmelerinin BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi Khassim Diagne’nin ev sahipliğinde gerçekleşeceğini açıkladı.

Haberde, Hristodulidis’in teklifine, Kıbrıs Türk tarafından düne kadar bir cevap gelmediği bilgisi yer aldı.