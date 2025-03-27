Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Paris’te gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

Rum Lider Hristodulidis açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin Başkan Yardımcısı ile bölgemizdeki gelişmeler hakkında daha detaylı bir diyalogumuz oldu. Tüm taraflarca dile getirilen şey, var olan, ortaya çıkan her türlü görüş ayrılığını çözecek bir diyaloğa ihtiyaç duyulduğudur. Diyalog olmadan, diplomasi olmadan karşılaştığımız sorunlara, zorluklara çözüm bulunamaz. Türk hükümetiyle diyaloğun kademeli olarak başlamasının önemli olduğunu düşünüyorum. Geçmişte bu tür konferanslar bağlamında bile başarılması kolay olmayan bir şeydi ve bu tartışmanın yapılmasını önemli buluyorum.”

Hristodulidis, Miçotakis’in de Yılmaz ile gerçekleştirdikleri sohbete dahil olduğunu kaydetti.

Hristodulidis, en azından sözlü düzeyde, var olan anlaşmazlıkları çözmenin tek yolunun tartışmak olduğunu gördüklerini de vurguladı.