Milli Günleri Kutlama Komitesi’nden yapılan açıklamaya göre, Milli Mücadele yılları ile 1974 Barış Harekatı sırasında Larnaka ve Larnaka ilçesine bağlı köy ve kasabalarda kaybolan ve şehit düzenler için düzenlenecek Larnaka Şehitleri Anma Töreni, 23 Aralık Salı günü saat 10.30’da İskele'deki Larnaka Şehitleri Anıtı’nda yer alacak.

Protokol sırasına göre çelenklerin anıta konması ile başlayacak tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi ile devam edecek.

Tören, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun konuşması ve ardından Şehit İlker Karter İlkokulu öğrencilerinden Süleyman Babayid’in şiir okumasıyla devam edecek.

Törende daha sonra Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan’ın günün anlam ve önemini belirten konuşması ile İskele Evkaf Türk Maarif Koleji öğrencisi Nisanur Şık’ın okuyacağı şiir dinlenecek.

Tören, şehitler için dua okunması ile sona erecek.