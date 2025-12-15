-CANLI AKTARIM / Pelin Yükselay

Genel Kurulda ilk olarak Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Değişiklik Yasa Tasarası’nın ivediliği görüşüldü. Tasarıyla ilgili söz alan Maliye Bakanı Özdemir Berova, erteleme talebinde bulunacaklarını söyledi.

Berova, 41/2019 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Yasası çerçevesinde, fonların kaldırılarak Merkezi Devlet Yönetimi Bütçesi’ne dahil edilmesinin yasanın ana ruhunu oluşturduğunu hatırlattı. Bu kapsamda geçmiş yıllarda yapılan çalışmalarla birçok fonun artık Maliye Bakanlığı gelirleri kapsamında hazine hesaplarına irat edilmek üzere kaydedildiğini ifade etti.

Ancak Berova, bazı fonların kapsam açısından 1 Ocak 2026 tarihine ertelendiğini belirterek, bu fonlar arasında Sağlık Fonu, İş Gücü Planlama Destek Fonu, Turizm Fonu ve Spor Fonu’nun bulunduğunu kaydetti. Çalışma Bakanlığı’na bağlı İş Gücü Planlama ve Destek Fonu’nun da bu kapsamda yer aldığını söyledi.

İlgili bakanlıkların kendi yasalarını hazırlayarak usul ve çerçevelerini oluşturmasının planlandığını ve buna bağlı olarak düzenlemelerin 1 Ocak’ta yürürlüğe girmesinin öngörüldüğünü ifade eden Berova, gerekli çalışmaların yapılmasına rağmen henüz tamamlanamadığını vurguladı.

Sağlık Fonu ile ilgili olarak Berova, Genel Sağlık Sigortası’nın oluşturulmasının ardından, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yapacağı yasal düzenlemelerle birlikte fonun ana ekseninin şekilleneceğini belirtti. Bu süreçte sağlık sigortasıyla ilgili konuların Sosyal Güvenlik çatısı altına aktarılmasının hedeflendiğini söyledi.

Turizm ve Spor fonlarıyla ilgili çalışmaların da ilgili bakanlıklar tarafından sürdürüldüğünü kaydeden Berova, bu alanlarda düzenlemeler için son aşamaya gelindiğini ifade etti. Maliye Bakanlığı olarak Spor Fonu ve Turizm Fonu için 1 yıllık bir uzatma talep edeceklerini açıklayan Berova, İş Gücü Planlama ve Destekleme fonlarının ise bütçe kapsamında olmadığını, bu konuda Çalışma Bakanlığı’nın ayrıca bir çalışma yürüteceğini dile getirdi.

İncirli: Kamu maliyesini etkileyen bir konuda alelacele iş yapılmasını doğru bulmuyoruz

Konunun önemli bir konu olduğuna dikkati çeken Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli de ivediliğin geri çekilmesi talebinde bulundu. “Kamu maliyesini etkileyen bir konuda alelacele iş yapılmasını doğru bulmuyoruz” diyen İncirli, kritik konularda acele iş yapmanın kendilerine göre doğru olmadığını kaydetti. İncirli ayrıntılı değerlendirme talep etti.

Canaltay: Çözüm komitededir

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Resmiye Canaltay yerinden söz alarak, tasarının yeniden komitede görüşebileceğini belirterek, ‘sorun 3 yılsa bunu 1 yıla da indirebiliriz, çözüm komitededir, büyütmeye gerek yoktur’ ifadelerini kullandı.

Atun: Bir gün ertelenebilirse ertelensin

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Sunat Atun da yerinden söz alarak Meclis usüllerine göre ivediliğin bir gün daha ertelenmesi yapılabilirse erteleme talepleri olduğunu kaydetti. Atun, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin de bu süre içerisinde oyunu belirleyebileceğini kaydetti.