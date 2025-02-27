Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Komite, gündeminde bulunan “Kıbrıs Vakıflar İdaresine Ait Mustafa Nazif Efendi Derviş Efendizade Vakfına Ait Emlakten Talep Edilen Yolun İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı”, “Genel Kuruldan Bir Daha Görüşülmek Üzere Komiteye Geri Alınan Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi”, “Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T. No:192/3/2024), “Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısı"nı (204/3/2024) görüştü.

Komite ilk olarak “Kıbrıs Vakıflar İdaresine Ait Mustafa Nazif Efendi Derviş Efendizade Vakfına Ait Emlakten Talep Edilen Yolun İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı”nı ele aldı ve oy birliği ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite daha sonra, “Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T. No:192/3/2024) ile “Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısı (204/3/2024)”nı ele aldı ve ikinci okunuşlarını gerçekleştirdi. Yasa tasarısının ivediliği bulunmadığından dolayı üçüncü okunuşu bir sonraki toplantıda yapılacak.

Komite toplantısına davetli olarak Başbakanlık, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürlüğü, Trafik Dairesi ve Polis Genel Müdürlüğü’nden yetkililer katılarak, konu ile ilgili görüşlerini Komiteye sundu.

Komite son olarak, “Genel Kuruldan Bir Daha Görüşülmek Üzere Komiteye Geri Alınan Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi”ni ele alarak, ikinci okunuşunu tamamladı. İvediliği bulunmayan Yasa Önerisi"nin üçüncü okunuşu bir sonraki toplantıda yapılacak.

Yasa Önerisi ile ilgili Komite toplantısına davetli olarak Başbakanlık, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Kıbrıs Türk Barolar Birliği ve Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini komiteye aktardı.

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığındaki toplantıya, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Ongun Talat, Komite Üyesi UBP Milletvekili Hasan Küçük ve CTP Milletvekili Ürün Solyalı yer alırken, toplantıda ayrıca Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers da katıldı.